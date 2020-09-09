Данилов о заявлениях Фокина: не уверен, что это позиция государства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не уверен, что заявления заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина являются позицией государства.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина. Является ли это позицией Украины - я не уверен, по многим вопросам", - заявил он.

Напомним, Витольд Фокин дал интервью изданию "Страна". Согласно опубликованному тексту интервью, Фокин высказался относительно необходимости проведения общей амнистии боевиков и предоставления особого статуса Донбассу для урегулирования ситуации. Эти слова первого премьера Украины вызвали негодование среди общественности и украинских политиков.

Позже представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, что издание не опубликовало часть слов Фокина, где он уточняет, на кого именно должна распространяться амнистия.

Кроме того, РБК-Украина писало, что означают заявления Фокина по Донбассу.

Добавим, что Дмитрий Кулеба заявил, что Фокин позволил себе выйти за рамки официальной позиции украинской делегации в ТКГ.