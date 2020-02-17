Розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ може відбутись в Україні, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (twitter com rnbo_gov_ua)

Данілов зазначив, що "чорні скриньки" пошкоджені

Розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ може за певних умов відбутись в Україні. Про це заявив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов, передає кореспондент РБК-Україна.

Данілов зазначив, що "чорні скриньки" пошкоджені й розшифровувати їх потрібно швидше.

"Це (розшифровка, - ред.) може за певних умов відбутися на території України. Єдине, що ми не можемо зараз сказати, коли це відбудеться, бо мають бути прописані всі фахівці, хто цим буде займатися", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив про рішення іранської влади не розшифровувати "чорні ящики" збитого українського Boeing 737 без зацікавлених сторін, а також не передавати їх будь-якій країні. Тегеран звертався за допомогою у розшифровці до Сполучених Штатів, але отримав відмову.

РБК-Україна писало, що записи з "чорних скриньок" українського літака, який іранські військові збили, будуть відправлені для розшифровки до Франції. Пізніше французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації заявило, що розшифровка бортових самописців відбуватиметься в Україні.