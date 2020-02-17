ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Данилов заверил в технических возможностях Украины расшифровать "черные ящики" самолета МАУ

Новости » Политика     17.02.2020 - 14:05
Данилов заверил в технических возможностях Украины расшифровать "черные ящики" самолета МАУ
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилов акцентировал внимание на первоочередной необходимости исследования "черных ящиков"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил в технической возможности Украины провести расшифровку "черных ящиков" украинского самолета, который атаковали иранские военные в январе. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов акцентировал внимание на первоочередной необходимости исследования "черных ящиков", подчеркнув, что у Украины есть для этого все технические и научные возможности.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал Иран как можно скорее обеспечить расшифровки бортовых самописцев разбившегося украинского самолета в соответствии с нормами международного законодательства. Шампань также призвал ИКАО присоединиться к требованиям Канады.

Расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ может состояться в Украине, - Данилов Пристайко исключает разбирательства с Ираном по примеру трибунала MH17
Новости Украины авиакатастрофаИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь