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Данилов об угрозе наступления из Беларуси: Украина отслеживает все процессы

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина отслеживает все процессы, которые происходят в Беларуси, на фоне угрозы повторного вторжения на нашу территорию с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Украинской правде".

"Что касается Лукашенко (лидера белорусского режима Александра Лукашенко - ред.) и его заявлений, вы знаете, что он заложник ситуации. Мы отслеживаем те процессы, которые есть на территории Беларуси, понимаем, что там происходит", - заявил Данилов, комментируя угрозы наступления из Беларуси.

Он подчеркнул, что пограничники, тероборона и весь сектор безопасности и обороны, который находится в приграничных областях, готов к любому развитию событий.

"Я могу сказать - желающих сражаться с нами настоящих белорусов почти нет. То, что касается высшего политического руководства - если Лукашенко примет решение участия непосредственно с военными в этой войне, поверьте, это будет последнее решение, которое он должен принять в своей жизни как человек, который и так на сегодняшний день не считается президентом страны почти для всех цивилизованных стран", - отметил Данилов.

По его словам, сейчас цель врага состоит в том, чтобы запугать украинцев. Для этого они совершают психологические атаки, которые необходимо перетерпеть.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

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