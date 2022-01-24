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Данілов: завдання Росії - розхитати ситуацію в Україні. Вона з ним справляється

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 18:08
Данілов: завдання Росії - розхитати ситуацію в Україні. Вона з ним справляється Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне завдання Росії в протистоянні з Україною - розхитати внутрішню ситуацію. І поки вона з ним справляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "BBC News Україна".

За його словами, ескалація на українських кордонах не була для Києва новиною, оскільки Україна вже давно спостерігає за нарощуванням російських військ.

"Ми розуміємо плани і наміри РФ, нам кричати тут не треба. Нам потрібні спокій, виваженість, кожен має займатися своєю справою, чим ми і займаємося. Завдання для РФ номер один - це розхитування внутрішньої ситуації в нашій країні. І сьогодні, на превеликий жаль, вони дуже успішно цим займаються. Наше завдання - в спокійній виваженій обстановці робити свою справу. Що ми і робимо", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що Україна готова до активних дій РФ.

"Чи будуть вони їх робити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього йде і тут не потрібно робити якісь наголоси. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський проводить засідання РНБО, однією з тем є заходи щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.

РБК-Україна зібрало реакції української влади на новини, пов'язані з можливим вторгненням Росії.

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РНБО Російська Федерація Олексій Данілов
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