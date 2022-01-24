Данілов: завдання Росії - розхитати ситуацію в Україні. Вона з ним справляється

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне завдання Росії в протистоянні з Україною - розхитати внутрішню ситуацію. І поки вона з ним справляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для " BBC News Україна".

За його словами, ескалація на українських кордонах не була для Києва новиною, оскільки Україна вже давно спостерігає за нарощуванням російських військ.

"Ми розуміємо плани і наміри РФ, нам кричати тут не треба. Нам потрібні спокій, виваженість, кожен має займатися своєю справою, чим ми і займаємося. Завдання для РФ номер один - це розхитування внутрішньої ситуації в нашій країні. І сьогодні, на превеликий жаль, вони дуже успішно цим займаються. Наше завдання - в спокійній виваженій обстановці робити свою справу. Що ми і робимо", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що Україна готова до активних дій РФ.

"Чи будуть вони їх робити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього йде і тут не потрібно робити якісь наголоси. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо", - додав секретар РНБО.