Данилов: задача России - расшатать ситуацию в Украине. Она с ней справляется

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что главная задача России в противостоянии с Украиной - расшатать внутреннюю ситуацию. И пока она с ней справляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для " BBC News Украина".

По его словам, эскалация на украинских границах не была для Киева новостью, поскольку Украина уже давно наблюдает за наращиванием российских войск.

"Мы понимаем планы и намерения РФ, нам кричать здесь не надо. Нам нужны покой, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом, чем мы и занимаемся. Задача для РФ номер один - это расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. И сегодня, к большому сожалению, они очень успешно этим занимаются. Наша задача - в спокойной взвешенной обстановке делать свое дело. Что мы и делаем", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что Украина готова к активным действиям РФ.

"Будут ли они их предпринимать? Нам неизвестно, но подготовка у нас к этому идет и здесь не нужно делать какие-то акценты. Мы это понимаем, мы это осознаем", - добавил секретарь СНБО.