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Данілов про війська РФ: Хотіли парад на Хрещатику, а не можуть дійти до меж Донецької та Луганської областей

Фото: Олексій Данілов (у центрі) (facebook.com/danilov.oleksiy)
Автор: Антон Федорців

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував приурочені до 9 травня спроби наступу російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Секретар Радбезу підтвердив намагання окупантів захопити всю територію Донецької та Луганської областей. За його словами, нині там тривають важкі бої.

"Вони ж хотіли на 9 травня провести великий парад на Хрещатику у Києві. Вони вважали, що їм це вдасться ще у лютому. Але бачимо, що зараз вже закінчується квітень, а вони і близько не можуть не те, що до Хрещатика наблизитися, вони не можуть наблизитися навіть до кордонів повної території Донецької та Луганської областей", – пояснив Данілов.

У РНБО також застерегли від зайвого оптимізму – завтра-післязавтра завершення війни не буде. За словами секретаря Радбезу, українським військовим доведеться докласти ще чимало зусиль для перемоги.

До слова, СБУ затримала трьох військових РФ за спроби захоплення Південноукраїнською АЕС.

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