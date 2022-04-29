Данилов о войсках РФ: Хотели парад на Крещатике, а не могут дойти и до границ Донецкой и Луганской областей

Секретарь Совбеза подтвердил попытки оккупантов захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. По его словам, сейчас там продолжаются тяжелые бои.

"Они же хотели на 9 мая провести большой парад на Крещатике в Киеве. Они считали, что им это удастся еще в феврале. Но видим, что сейчас уже заканчивается апрель, а они и близко не могут не то, что к Крещатику приблизиться, они не могут приблизиться даже к границам полной территории Донецкой и Луганской областей", – пояснил Данилов.

В СНБО также предостерегли от лишнего оптимизма – завтра-послезавтра завершения войны не будет. По словам секретаря Совбеза, украинским военным придется приложить немало усилий для победы.