ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ затримала російських військових: брали участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 14:35
СБУ затримала російських військових: брали участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС Фото: СБУ затримала трьох російських військових за спробу захоплення Південноукраїнської АЕС (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали трьох російських військових у Вознесенському районі Миколаївської області. Окупанти ховалися в покинутих будівлях біля райцентру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

В ході слідства встановлено, що затримані російські військові входили до складу ворожого угруповання, яке брала участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС. Окупанти входили до складу мінометних розрахунків і брали участь в обстрілі українських міст, у тому числі будинків мирних жителів.

Крім того, співробітниками СБУ біля Миколаєва був виявлений схрон з протитанковим озброєнням. Схованку обладнали російські диверсанти, які планували теракти в місті.

Під час огляду схованки вилучено протитанковий ракетний комплекс" Корнет " та гранатомети російського виробництва.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала трьох коригувальників ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у Вінницькій області.

Зазначимо, 16 квітня над Південноукраїнською АЕС зафіксували проліт трьох крилатих ракет окупантів. В "Енергоатомі" відзначили загрозу попадання снарядів в ядерний реактор.

Війна Росії проти України йде 65-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Южно-Украинская АЭС Миколаївська область Війна в Україні
NEWS
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я