СБУ затримала російських військових: брали участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали трьох російських військових у Вознесенському районі Миколаївської області. Окупанти ховалися в покинутих будівлях біля райцентру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.
В ході слідства встановлено, що затримані російські військові входили до складу ворожого угруповання, яке брала участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС. Окупанти входили до складу мінометних розрахунків і брали участь в обстрілі українських міст, у тому числі будинків мирних жителів.
Крім того, співробітниками СБУ біля Миколаєва був виявлений схрон з протитанковим озброєнням. Схованку обладнали російські диверсанти, які планували теракти в місті.
Під час огляду схованки вилучено протитанковий ракетний комплекс" Корнет " та гранатомети російського виробництва.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала трьох коригувальників ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у Вінницькій області.
Зазначимо, 16 квітня над Південноукраїнською АЕС зафіксували проліт трьох крилатих ракет окупантів. В "Енергоатомі" відзначили загрозу попадання снарядів в ядерний реактор.
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