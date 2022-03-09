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Данілов про війну з РФ: "Перемога буде за нами - це прогноз розвідки США"

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією. За його словами, у перемозі українського народу також впевнена розвідка США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

Як наголосив Данілов, українська армія переможе, але й не варто недооцінювати ворога.

"Перемога буде за нами. Це прогнози розвідспільноти США. Чи буде складно? Так, тому що не варто недооцінювати ворога. Ми його лупимо по всіх напрямках, але вони як сарана повзуть. Але ми знаємо, що ми вистоїмо, що це наша земля, нам немає куди відступати і ми будемо її боронити", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія ніколи не зможе завоювати Україну.

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Олексій ДаніловРНБОВійна Росії проти УкраїниСполучені Штати Америки