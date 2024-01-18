Данилов ответил, может ли Украина принудить военнообязанных вернуться из-за границы

"Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится", - отметил Данилов.

Он уточнил, что если гражданин имеет статус беженца, который пострадал от военной агрессии, Украина вмешаться не сможет. Причиной этому является то, что в каждой стране есть свои законы насчет беженцев.

Секретарь СНБО также добавил, что сейчас в Украине необходимо внести коррективы в мобилизации, чтобы “сделать процесс более справедливым”.

"Не думаю, что новый законопроект (о мобилизации - ред.) вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются различные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, в первую очередь для тех, кто вступает в ряды вооруженных сил Украины", - заявил Данилов.

Что предшествовало

Напомним, еще в середине декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал о том, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных мужчин.

Позже чиновник уточнил, что такой возможности у Эстонии пока нет, поскольку для этого нужно отдельное соглашение между странами и как минимум решение на уровне правительства.

Такие высказывания прозвучали на фоне заявлений министра обороны Украины Рустема Умерова о намерении призывать украинских мужчин, которые находятся за границей.