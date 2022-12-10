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Омбудсмен оценил возможность обмена представителей УПЦ МП на пленных украинцев

Новина українською →
Киев, Суббота 10 декабря 2022 12:50
Омбудсмен оценил возможность обмена представителей УПЦ МП на пленных украинцев Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro lubinets)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине готовы рассматривать обмен любого россиянина для возвращения украинцев домой. Но именно в рамках обмена речь может идти только о военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца в интервью "Радио Свобода".

"Я не хотел бы обострять вопрос именно на представителях церкви. Могу сказать, что любой гражданин РФ, интересующий российские власти, мы готовы рассматривать любые варианты возвращения их на территорию России для возвращения наших героев. Мы можем менять только военнопленных", - отметил Лубинец.

По его словам, гражданских Украина может отпускать только в рамках, возможно, каких-либо "взаимных обязательств".

"Или, например, после осуждения отправлять их на территорию Российской Федерации для отбывания наказания. Для нас очень важно, во-первых, найти юридические основания. И они у нас есть. При чем разные варианты. И второе: да, мы готовы это делать", - подытожил Лубинец.

Напомним, ранее в украинской разведке допустили, что задержанных священнослужителей УПЦ МП за сотрудничество с врагом могут приобщить к обменному фонду. Как это было с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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УПЦ МП Обмен пленными Дмитрий Лубинец
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