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Данілов: Україна готова протистояти агресору за будь-якого розвитку подій

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 10:54
Данілов: Україна готова протистояти агресору за будь-якого розвитку подій Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій. Він наголосив на важливості консолідації зусиль цивілізованого світу для протидії агресивній політиці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РНБО.

Українська делегація на чолі з Даніловим взяла участь у роботі Halifax International Security Forum у Канаді. На форумі обговорили загрози та безпекове співробітництво України з державами-партнерами.

У прес-службі РНБО повідомили, що Данілов наголосив про готовність України протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.

Секретар РНБО також висловив подяку канадським та американським партнерам за всебічну допомогу та підтримку України і висловився за поглиблення безпекової співпраці зі США та Канадою.

Нагадаємо, у розвідці США озвучили план Росії щодо можливого вторгнення в Україну.

Зазначимо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив Росію про важкі наслідки.

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Олексій Данілов Україна Російська Федерація
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