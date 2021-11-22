Данілов: Україна готова протистояти агресору за будь-якого розвитку подій

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій. Він наголосив на важливості консолідації зусиль цивілізованого світу для протидії агресивній політиці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу РНБО .

Українська делегація на чолі з Даніловим взяла участь у роботі Halifax International Security Forum у Канаді. На форумі обговорили загрози та безпекове співробітництво України з державами-партнерами.

У прес-службі РНБО повідомили, що Данілов наголосив про готовність України протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.

Секретар РНБО також висловив подяку канадським та американським партнерам за всебічну допомогу та підтримку України і висловився за поглиблення безпекової співпраці зі США та Канадою.