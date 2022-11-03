RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов по ударам по энергообъектам: мы готовились, россияне не смогут нас ни к чему принудить

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине была проведена проверка энергетической системы, она была подготовлена к военным действиям. К тому же, при необходимости стране окажут помощь с поставкой электричества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

Россия пытается уничтожить инфраструктуру Украины. Поэтому применяются отключения электроэнергии по территории страны.

"Но я хочу заметить, что это война и мы должны быть готовы к этим вещам. Мы готовились, наша энергетическая система очень мощно готовилась к военным действиям, в том числе, была тщательная проверка", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина присоединилась к энергосистеме Европы, и при необходимости, нашему государству будет предоставлена помощь по поставкам электричества.

Кроме того, по его словам, ведется большая работа, чтобы добиться поставок Украине трансформаторов, а также больших станций, которые производят энергетику.

"Я уверен, что мир будет помогать чем дальше, тем больше. Враг не сможет таким образом принудить нас к тем вещам, на которые он надеется. Весь цивилизованный мир нам помогает", - добавил Данилов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Россия в 103 раза атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, вчерашние обстрелы оккупантов осложнили ситуацию в энергосистеме Украины. Поэтому сегодня снова ожидаются аварийные отключения света в ряде областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияАлексей ДаниловСНБО