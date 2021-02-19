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Тести. Штрафи. Два стволи. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 13:35

- Скандальне викриття шахраїв. Ексклюзивне розслідування нашої редакції. Результати у прямому ефірі.
- Екстрене засідання РНБО: чого нам чекати?
- Чому по країні така різна ситуація щодо захворюваності на коронавірус?
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- Чи треба в Україні легалізовувати вогнепальну зброю?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга народу»;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя»;
Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;
Артур Герасимов, співголова фракції партії «Європейська Солідарність»;
Кіра Рудик, голова партії «Голос»;
Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
Михайло Цимбалюк, народний депутат, ВО «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції України;
Денис Монастирський, народний депутат, «Слуга народу»;
Андрій Шараськін, народний депутат, «Голос»;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олексій Мочанов, віцепрезидент Автомобільної федерації України, радник міністра оборони України (2014-2020);
Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.

Вони говорять, а вирішує народ.

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