Данилов о сроках завершения войны: не все зависит от нас
Сроки завершения войны России против Украины нельзя назвать точными. Поскольку окончание войны зависит не только от украинской стороны.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Сегодня состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой как всегда проговаривали военные вопросы. Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать будет ли это месяц, или два, или полгода, или немножко больше (речь о продолжительности войны - ред.). Имеем в виду, что не все зависит от нас", - заявил он.
По его словам, сейчас ключевой является помощь от партнеров.
"Есть понимание, что помощь от наших партнеров является ключевой. Сейчас помощь идет и она увеличивается... Ну и конечно будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут", - заявил секретарь СНБО.
Напомним, ранее главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров заявил, что война в Украине может продлиться еще как минимум один год.
Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.