Данілов про терміни завершення війни: не все залежить від нас
Строки завершення війни Росії проти України не можна назвати точними. Бо закінчення війни залежить не лише від української сторони.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій як завжди проговорювали військові питання. Розуміємо, що відбувається. Я не можу зараз сказати чи це буде місяць, чи два, чи півроку, чи трошки більше (мова про тривалість війни - ред.). Маємо на увазі, що не все залежить від нас", – заявив він.
За його словами, зараз ключовою є допомога від партнерів.
"Маємо розуміння, що допомога від наших партнерів є ключовою. Зараз допомога йде і вона збільшується... Ну і звісно буде залежати від наших Збройних сил. Я точно знаю, що вони нас не підведуть", - заявив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров заявив, що війна в Україні може тривати ще щонайменше один рік.
Раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що на Україну з середини і до кінця весни чекають вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.
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