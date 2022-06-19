Данілов порівняв втрати України та Росії у війні

"Ситуація на лінії фронту напружена, складна, і я не з тих, який вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони стягнули їх сюди...У них є перевага в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми утримаємо свої позиції. Час від часу ми здійснюємо контратаки. Але війна все ще продовжується, і ми далекі від її кінця", - заявив Данілов.

Водночас він відмовився говорити скільки саме військових Україна втратила від початку повномасштабної війни, але наголосив, що ця цифра у нас "набагато менша ніж у ворога".

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО спростував заяви деяких спікерів про "1000 загиблих" українських військових щодня.

Варто зазначити, що від початку вторгнення 24 лютого, РФ вже втратила в Україні близько 33 350 військових вбитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.