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Данілов порівняв втрати України та Росії у війні

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни Україна зазнала набагато менше втрат серед своїх військових, аніж російська армія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова для The Globe and Mail.

"Ситуація на лінії фронту напружена, складна, і я не з тих, який вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони стягнули їх сюди...У них є перевага в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми утримаємо свої позиції. Час від часу ми здійснюємо контратаки. Але війна все ще продовжується, і ми далекі від її кінця", - заявив Данілов.

Водночас він відмовився говорити скільки саме військових Україна втратила від початку повномасштабної війни, але наголосив, що ця цифра у нас "набагато менша ніж у ворога".

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО спростував заяви деяких спікерів про "1000 загиблих" українських військових щодня.

Варто зазначити, що від початку вторгнення 24 лютого, РФ вже втратила в Україні близько 33 350 військових вбитими.

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РНБООлексій ДаніловВійна Росії проти України