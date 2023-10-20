Данилов спрогнозировал эффект от новых поставок ATACMS: у кое-кого подгорит

Он подчеркнул, что поставки Украине ракет ATACMS продолжаться. И есть договоренность о том, что военные могут применять такое вооружение только по территории нашей страны, которая временно оккупирована россиянами.

По словам Данилова, поставки дальнобойного оружия являются ключевым вопросам в переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Также секретарь СНБО отказался раскрывать технические характеристики ракет ATACMS, которые предоставили Украине.

"Я не могу сегодня говорить, на какое расстояние их будут запускать. Я точно могу сказать, что у кое-кого будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. До этого времени поставки оружия не остановятся", - отметил чиновник.

ATACMS для Украины

Напомним, на этой неделе украинские защитники нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже издание The Wall Street Journal сообщило, что наши военные использовали для атаки дальнобойные американские ракеты ATACMS. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

По данным СМИ, всего Украине передали 20 таких ракет. Но, как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поставки ATACMS будут происходить на постоянной основе.