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Паспорти Росії отримали понад 630 тисяч жителів ОРДЛО, - Данілов

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П'ятниця 18 червня 2021 21:26
Паспорти Росії отримали понад 630 тисяч жителів ОРДЛО, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В даний час Російська Федерація незаконно видала вже понад 630 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО. Такі дії РФ ставлять під питання проведення виборів на Донбасі.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

"630 тисяч паспортів, Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні знаходяться фактично в тій резервації, яку і створила Росія (громадянам ОРДЛО - ред.) - це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити", - заявив Данілов.

За його словами, коли у людей на Донбасі є російські паспорти, проводити там українські вибори було б досить дивно.

Нагадаємо, на початку травня в Росії заявляли, що російські паспорти отримали майже 530 тисяч жителів окупованого Донбасу. Водночас майже 2 тисячам українців відмовили в отриманні російського громадянства.

Додамо, нещодавно глава українського МЗС Дмитро Кулеба дорікнув міжнародних партнерів за російську паспортизацію на Донбасі. На його думку, більш жорстка реакція могла б загальмувати цей процес.

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