Данилов рассказал, сколько понадобится времени ВСУ, чтобы освоить Leopard

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", - рассказал он.

Данилов заверил, что касается танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, то процесс освоения будет проходить "очень и очень быстро".