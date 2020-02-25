Данілов про Росію: ми ще побачимо її розвал

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Росія перебуває в складному становищі і ми ще побачимо її розвал. Про це він заявив в інтерв'ю виданню liga.net.

Данилов зазначив, що у Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм. Тому президент РФ Володимир Путін вибирає зовнішнього ворога для об'єднання росіян.

"Росія знаходиться в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм ... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати те, що вони називають росіянами ", - заявив він.

За його словами, все буде залежати від цін на нафту і газ та впливу коронавірусу на Китай.

"Дуже багато питань по газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не впевнений", - додав він.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін вважає важливим поважати національну самосвідомість українців. Він також закликав "не забувати про спільну історію двох країн".

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія буде домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України.