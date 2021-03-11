Данілов прокоментував обшуки на об'єктах мережі АЗС Glusco
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував сьогоднішні обшуки на об'єктах мережі АЗС Glusco. Цю мережу АЗС пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком, який нещодавно потрапив під санкції.
Про це йшлося на брифінгу Данілова в Офісі президента.
Журналісти під час брифінгу запитали Данілова, чи є сьогоднішні обшуки продовженням після введення санкцій РНБО проти Медведчука.
"Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я вам сказав, що вас буде чекати дуже багато цікавих речей по наведенню порядку в нашій країні. Якщо хтось щось вкрав, якщо хтось поводитися щодо держави не так, як визначено законодавством, він буде мати те, про що ви зараз говорите", - відповів секретар РНБО.
Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла з обшуками на об'єкти мережі АЗС Glusco. Обшуки проходили у справі про відмивання грошей, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, а також незаконне виробництво палива.
Як відомо, в лютому РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти Медведчука, а пізніше це рішення було введене в дію президентом Володимиром Зеленським.
Крім того, нещодавно СБУ допитала Медведчука. Допит відбувся у справі про його нібито розмову з помічником Путіна в 2014 році.