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Данилов прокомментировал обыски на объектах сети АЗС Glusco

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 19:30
Данилов прокомментировал обыски на объектах сети АЗС Glusco Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал сегодняшние обыски на объектах сети АЗС Glusco. Эту сеть АЗС связывают с нардепом Виктором Медведчуком, который недавно попал под санкции.

Об этом шла речь на брифинге Данилова в Офисе президента.

Журналисты во время брифинга спросили Данилова, являются ли сегодняшние обыски продолжением после введения санкций СНБО против Медведчука.

"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам сказал, что вас будет ждать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя в отношении государства не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - ответил секретарь СНБО.

Напомним, сегодня СБУ пришла с обысками на объекты сети АЗС Glusco. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также незаконном производстве топлива.

Как известно, в феврале СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука, а позже это решение было введено в действие президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, недавно СБУ допросила Медведчука. Допрос состоялся по делу о его якобы разговоре с помощником Путина в 2014 году.

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