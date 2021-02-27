Данілов: є пропозиція обмежити повноваження нардепа двома термінами

"Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два строки максимально відпрацював і покажи себе суспільству", - зазначив Данилов.

За його словами, в Україні поширена практика, коли у Верховній раді роками знаходяться одні й ті ж люди.

"У нас якщо у п'яти політичних партіях не побував, - це вже не політик", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов назвав порядок денний наступного засідання РНБО, на якому заслухають доповіді силових відомств про стан кримінальних справ, відкритих за державну зраду.

Він також заявив, що Україна не боїться реакції президента Росії Володимира Путіна на санкції проти нардепа Віктора Медведчука.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Ірина Венедіктова, Олексій Данілов, Роман Сініцин та інші, обговорили найцікавіші для українців питання. Зокрема, спробували дати відповідь на питання: Сергій Стерненко - активіст чи злочинець? А також затронули тему скандалу з топменеджерами "ПриватБанку" і поговорили про санкційні списки в Україні.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу показали, як в Україні підробляють довідки про негативні результати тестування на COVID-19.



Також українцям розповіли, як зміняться штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів деталі розслідування, унаслідок якого були введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, шістьох осіб та 19 компаній.



А ще Данілов прокоментував придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком.



У тому ж випуску заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області.