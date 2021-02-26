Вуличне правосуддя?
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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України;
Олексій Данілов, Секретар РНБО України;
Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури;
Ганна Коломійчук, прокурор Одеської обласної прокуратури;
Масі Найєм, адвокат Сергія Стерненка;
Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;
Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України;
Роман Сульжик, член Наглядової ради «ПриватБанку»;
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
Єгор Чернєв, народний депутат, «Слуга Народу»
Нестор Шуфрич, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;
Микола Катеринчук, лідер «Європейської партії України»;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ».
Вони говорять, а вирішує народ.