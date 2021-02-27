Україна не боїться реакції Путіна на санкції проти Медведчука, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не боїться кроків російського президента Володимира Путіна у відповідь на санкції щодо його кума Віктора Медведчука. Санкції були введені за фінансування тероризму.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він додав, що українці – не росіяни і мають генетичну волю до свободи.

"Те, що робить цей пан (Путін – ред.), починаючи з 2014 року на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв’язали війну на території Донецької та Луганської областей, чим нас ще можна злякати? Ми знаходимось в стані війни фактично. Так, вона не оголошена, але це ж відбувається з 2014 року", - заявив Данілов.

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО 19 лютого вела санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Ірина Венедіктова, Олексій Данілов, Роман Сініцин та інші, обговорили найцікавіші для українців питання. Зокрема, спробували дати відповідь на питання: Сергій Стерненко - активіст чи злочинець? А також затронули тему скандалу з топменеджерами "ПриватБанку" і поговорили про санкційні списки в Україні.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу показали, як в Україні підробляють довідки про негативні результати тестування на COVID-19.



Також українцям розповіли, як зміняться штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів деталі розслідування, унаслідок якого були введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, шістьох осіб та 19 компаній.



А ще Данілов прокоментував придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком.



У тому ж випуску заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області.