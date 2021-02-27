Данилов: есть предложение ограничить полномочия нардепа двумя сроками

"Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя срокам ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу", - отметил Данилов.

По его словам, в Украине распространена практика, когда в Верховной раде годами находятся одни и те же люди.

"У нас если в пяти политических партиях не побывал, - это уже не политик", - добавил Данилов.

Напомним, ранее Данилов назвал повестку дня следующего заседания СНБО, на котором заслушают доклады силовых ведомств о состоянии уголовных дел, открытых за государственную измену.

Он также заявил, что Украина не боится реакции президента России Владимира Путина на санкции против нардепа Виктора Медведчука.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Роман Синицын и другие, обсудили самые интересные для украинцев вопросы. В частности, попытались ответить на вопрос: Сергей Стерненко - активист или преступник? А также затронули тему скандалу з топ-менеджерами "ПриватБанка" и обсудили санкционные списки в Украине.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки об отрицательных результатах тестирования на COVID-19.



Также Украинский рассказали, как изменятся штрафы за нарушение правил дорожного движения.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шесть человек и 19 компаний.



А еще Данилов прокомментировал приобретение телеканала "Прямой" Петром Порошенко.



В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом числа больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.