Данилов объяснил усиление границы с Беларусью: там начнется такое, что мало кто может вообразить

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я хочу, чтобы мы с вами понимали, когда поляки и Европа построили границы, кроме того, что это с точки зрения военной безопасности, есть еще вопросы безопасности беженцев. Когда они в большом количестве начнут бежать из РФ и Беларуси на территорию цивилизованных стран - это только вопрос времени", - заявил Данилов.

По его словам, в РФ в ближайшее время может начаться такое, что мало кто сможет себе представить.

"То, что наша страна вместе является евросообществом отрабатывает такие же границы, как сделали поляки, работа началась, будет продолжиться, мы ни к чему обращать внимание не будем", - добавил секретарь СНБО.