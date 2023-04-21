Данилов объяснил, зачем россияне обстреляли Белгород

Обстреливая Белгород, Кремль пытается еще больше устрашить население России и таким образом нагнетает эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации", - пишет он.

По словам Данилова, только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску.

Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде раздались мощные взрывы, а местные жители опубликовали в сети фото большой воронки.

Позже Минобороны РФ признало, что российская авиация якобы случайно сбросила на Белгород бомбу.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной.