Данилов об усилении мобилизации в Украине: ситуация сложная, но под контролем

По его словам, решение по мобилизации рассматривают на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего.

"И оно обязательно (будет рассмотрено, - ред.), я, как координатор Ставки верховного командующего, обязательно должен этот вопрос внести в повестку дня для того, чтобы мы этот вопрос рассмотрели. Есть Верховная рада. Если это надо на законодательном уровне урегулировать вопрос, а вы правы, что именно там сейчас это надо сделать, то этим должны заниматься депутаты Верховной Рады", - пояснил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация в стране сложная.

"У каждого свой уровень полномочий. Каждый должен заниматься своим делом. Да, ситуация на сегодня сложная, но, как говорят наши военные, абсолютно контролируемая. Поэтому не надо здесь очень раздувать эту тему", - сказал Данилов.

Данилов добавил, что мобилизация в Украине продолжается ежедневно.

"Сложно? Да, очень сложно, потому что здесь так же возвращаемся к определенным вещам, когда люди нечистые на руку начинают кому-то что-то делать, какие-то предложения, какие-то вещи. Общество на это также реагирует, оно смотрит, и его, конечно, эти вещи могут возмущать", - резюмировал он.

Мобилизация в Украине

Верховная рада приняла закон об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет. Однако он до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Накануне в колонке The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказал мнение о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

По его словам, из-за недостаточного количества призывников, пока нет возможности просто уволить находящихся на фронте солдат. Более того, он подчеркнул, что Россия может нанести удар по тренировочным центрам.

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