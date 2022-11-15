Данилов советует Кремлю выполнить 10 условий Зеленского, поскольку позиция может быть жестче

"России не стоит терять время. Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем более катастрофическая ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины", - написал он.

Данилов выразил уверенность, что "мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам "Большой двадцатки" украинские предложения по 10 пунктам, которые должны остановить российскую агрессию и обеспечить Украине безопасность.

Среди них вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий, а также создание специального трибунала по преступления России против Украины и выплата репараций.