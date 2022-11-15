Данілов порадив Кремлю виконати 10 умов Зеленського, бо позиція може бути і жорсткіша

"Росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України", - написав він.

Данілов висловив впевненість, що "мирний план президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив лідерам "Великої двадцятки" українські пропозиції з 10 пунктів, які мають зупинити російську агресію та гарантувати Україні безпеку.

Серед них виведення російських військ з території України і припинення бойових дій, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та виплата репарацій.