Данилов об угрозах Кремля после передачи Storm Shadow: Путин уже использовал все, что мог

Россия угрожает "адекватным ответом" после поставок Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Но все возможности страны-агрессора иссякли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.
"Все попытки России запугать украинцев и мир так называемым "адекватным ответом" - это разговоры с самими собой. Все, что мог использовать Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), он использовал. А для России худшее только начинается. РФ без западных разработок и инвестиций - страна-фейк", - отметил секретарь СНБО.
По словам Данилова, скоро страна-агрессор столкнется с большим количеством передовых технологий, и "это будут не смартфоны".
Напомним, вчера, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что его страна якобы будет "адекватно отвечать" на такие поставки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.