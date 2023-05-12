Данилов об угрозах Кремля после передачи Storm Shadow: Путин уже использовал все, что мог

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter .

"Все попытки России запугать украинцев и мир так называемым "адекватным ответом" - это разговоры с самими собой. Все, что мог использовать Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), он использовал. А для России худшее только начинается. РФ без западных разработок и инвестиций - страна-фейк", - отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, скоро страна-агрессор столкнется с большим количеством передовых технологий, и "это будут не смартфоны".