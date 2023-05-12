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Данилов об угрозах Кремля после передачи Storm Shadow: Путин уже использовал все, что мог

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия угрожает "адекватным ответом" после поставок Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Но все возможности страны-агрессора иссякли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.

"Все попытки России запугать украинцев и мир так называемым "адекватным ответом" - это разговоры с самими собой. Все, что мог использовать Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), он использовал. А для России худшее только начинается. РФ без западных разработок и инвестиций - страна-фейк", - отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, скоро страна-агрессор столкнется с большим количеством передовых технологий, и "это будут не смартфоны".

Напомним, вчера, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что его страна якобы будет "адекватно отвечать" на такие поставки.

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