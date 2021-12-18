ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО може збільшити кількість своїх військових у Болгарії та Румунії, - Spiegel

Новость на русском →
Берлін, Субота 18 грудня 2021 20:43
НАТО може збільшити кількість своїх військових у Болгарії та Румунії, - Spiegel Фото: НАТО може збільшити число своїх військових у Болгарії та Румунії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал США Тод Уолтерс, запропонував збільшити кількість військових Альянсу в Болгарії та Румунії. Розширення військового контингенту на східному фланзі блоку пов'язане з нарощуванням Росією військ на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як повідомили джерела видання, Тод Уолтерс висунув пропозицію про збільшення контингенту НАТО в Болгарії і Румунії під час недавньої секретної зустрічі з міністрами оборони країн-членів Альянсу. Співрозмовники зазначили, що йдеться про формування двох військових контингентів чисельністю до 1,5 тисячі осіб у рамках місії Enhanced Forward Presence (EFP). Аналогічні вже діють у Польщі та країнах Балтії.

Пропозиція про розширення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу зроблена у зв'язку нарощування Росією військ на кордоні з Україною, зазначає видання.

У НАТО виданню відмовилися прокоментувати цю інформацію. Однак дипломатичне джерело газети підтвердило, що питання збільшення контингенту в Болгарії і Румунії буде обговорюватися на наступній зустрічі глав Міноборони країн Альянсу.

Нагадаємо, 16 грудня до Румунії прибули винищувачі ВПС США для посилення НАТО у Чорному морі.

Відзначити, Росія відмовилася дати США і НАТО гарантії про ненапад на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Румунія Болгария
NEWS
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах