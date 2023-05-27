RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов подтвердил выход части "вагнеровцев" из Бахмута, однако есть нюанс

Фото: Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Часть наемников ЧВК "Вагнера" действительно выходит из города Бахмут. После перегруппировки они продолжат сражаться, однако "в других трех местах".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в интервью BBC.

Данилов поддержал решение ВСУ бороться в Бахмуте в течение длительных месяцев, несмотря на то, что битва стоила жизни многим солдатам.

"Бахмут - это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать. Если мы начнем оставлять каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) с первых дней войны", - пояснил секретарь СНБО.

По словам Данилова, украинские военные продолжают контролировать небольшую часть города, однако важно помнить, что "Бахмут сыграл большую роль в этой войне".

Отвечая на вопрос, действительно ли наемники "Вагнера" покидают территорию города, Данилов ответил: "Да. Но это не означает, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках".

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские воины, по словам замминистра обороны Анны Маляр, продолжают давить на врага на флангах направления, чтобы взять Бахмут в окружение. Тем временем оккупанты пытаются взимать дополнительные резервы, чтобы заменить "вагнеровцев" на армейские отряды.

Стоит напомнить, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники покинут территорию города 1 июня, однако это не первое его подобное заявление.

Как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале РБК-Украина, наемники действительно могут выйти из города, однако не в полном составе, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 26 мая 09:04 (deepstatemap)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОБахмутВойна в Украине