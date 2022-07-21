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Данилов очікує, що решта бізнесменів візьме приклад з Ахметова щодо володіння ЗМІ

Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов очікує, що решта бізнесменів візьме приклад з Ріната Ахметова і вийдуть з медіа-бізнесу через дію закону про олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова в інтерв'ю 24tv.

"Закон діє, кількість людей, які будуть в цьому Законі, залежить від того, наскільки олігархи будуть встигати, скажімо так, позбавлятися тих активів, які сьогодні є, для того, щоб не відповідати тим 4 критеріям, які записав законодавець. Те, що сталося, скажімо так, з Рінатом Леонідовичем, Я більш ніж упевнений, що найближчим часом ми будемо бачити багато інших подій та інші речі, щодо дії цього закону", - заявив Данилов.

Він також зазначив, що завдання влади "припинити дію олігархічно-кланової економіки".

"Ми хочемо, щоб всі перейшли в цивілізований бізнес, на законній основі заробляли свої статки, не ховали їх і не впливали через гроші на політиків", - заявив Секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що SCM оголосив про вихід з медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернула державі всі ліцензії на мовлення та видання друкованих ЗМІ.

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Рінат АхметовРНБООлексій ДаніловЗакон про олігархів