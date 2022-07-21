Данилов ожидает, что другие владельцы СМИ последуют примеру Ахметова

"Закон действует, количество людей, которые будут в этом законе, зависит от того, насколько олигархи будут успевать, скажем так, лишаться тех активов, которые на сегодняшний день есть, для того, чтобы не соответствовать тем 4 критериям, которые записал законодатель. То, что произошло, скажем так, с Ринатом Леонидовичем, я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем видеть многие другие события и другие вещи, относительно действия этого закона", - заявил Данилов.

Он также отметил, что задача власти "прекратить действие олигархически-клановой экономики".

"Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали их и не влияли из-за денег на политиков", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что SCM объявил о выходе из медиа-бизнеса 11 июля. "Медиа группа Украина" вернула государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ.