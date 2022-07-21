ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Данилов очікує, що решта бізнесменів візьме приклад з Ахметова щодо володіння ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 21 липня 2022 12:54
Данилов очікує, що решта бізнесменів візьме приклад з Ахметова щодо володіння ЗМІ Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов очікує, що решта бізнесменів візьме приклад з Ріната Ахметова і вийдуть з медіа-бізнесу через дію закону про олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова в інтерв'ю 24tv.

"Закон діє, кількість людей, які будуть в цьому Законі, залежить від того, наскільки олігархи будуть встигати, скажімо так, позбавлятися тих активів, які сьогодні є, для того, щоб не відповідати тим 4 критеріям, які записав законодавець. Те, що сталося, скажімо так, з Рінатом Леонідовичем, Я більш ніж упевнений, що найближчим часом ми будемо бачити багато інших подій та інші речі, щодо дії цього закону", - заявив Данилов.

Він також зазначив, що завдання влади "припинити дію олігархічно-кланової економіки".

"Ми хочемо, щоб всі перейшли в цивілізований бізнес, на законній основі заробляли свої статки, не ховали їх і не впливали через гроші на політиків", - заявив Секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що SCM оголосив про вихід з медіа-бізнесу 11 липня. "Медіа Група Україна" повернула державі всі ліцензії на мовлення та видання друкованих ЗМІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов РНБО Олексій Данілов Закон про олігархів
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень