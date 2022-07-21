ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов ожидает, что другие владельцы СМИ последуют примеру Ахметова

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 12:54
Данилов ожидает, что другие владельцы СМИ последуют примеру Ахметова Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ожидает, что остальные крупные бизнесмены последуют примеру Рината Ахметова и выйдут из медиа-бизнеса из-за действия закона об олигархах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова в интервью 24tv.

"Закон действует, количество людей, которые будут в этом законе, зависит от того, насколько олигархи будут успевать, скажем так, лишаться тех активов, которые на сегодняшний день есть, для того, чтобы не соответствовать тем 4 критериям, которые записал законодатель. То, что произошло, скажем так, с Ринатом Леонидовичем, я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем видеть многие другие события и другие вещи, относительно действия этого закона", - заявил Данилов.

Он также отметил, что задача власти "прекратить действие олигархически-клановой экономики".

"Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали их и не влияли из-за денег на политиков", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что SCM объявил о выходе из медиа-бизнеса 11 июля. "Медиа группа Украина" вернула государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов СНБО Алексей Данилов Закон об олигархах
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен