Данилов пояснив, коли закінчиться війна на Донбасі: як тільки Путін забере війська

За словами Данилова, війні на Донбасі настане кінець відразу після того, коли Росія піде з цієї території.

"Вона дуже швидко закінчиться, як тільки Путін забере свої війська, забере свої танки, забере свої транспортери звідти, піде на свою територію в Ростовську область, піде в Курську область, там будуть його воїни і війна відразу закінчиться", - говорить Данилов.

Він також підкреслив, що Росія повинна віддати Україні контроль над її кордонами, оскільки Україна виконує всі домовленості.

"І не потрібно говорити, що все відбувається з нашої вини. Ми все, про що домовлялися, виконали. Але з ними (Росією, - ред.) складно домовлятися, оскільки вони спочатку говорять одне, а потім інше", - зазначив Данилов.