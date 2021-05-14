На Донбасі з початку доби чотири обстріли. Бойовики застосовували міномети і кулемети

Проросійські бойовики з початку 14 травня чотири рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі з мінометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців ООС немає.

У відповідь на обстріли з боку проросійських бойовиків українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед військових ООС немає.

Обстріли також були зафіксовані поблизу Старогнатівки та Новотроїцького. Тут бойовики застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Поблизу Водяного окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру, а в районі Світлодарська підрозділи ООС потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів.

Нагадаємо, вчора, 13 травня, проросійські бойовики 19 разів відкривали вогонь у бік українських військових.

Зазначимо, в окремих районах Донецької області (ОРДО) почали опечатувати нерухомість, яка вважається нібито "безхазяйною". Під арешт потрапляють квартири, господарі яких виїхали і не платять за послуги ЖКГ.

РБК-Україна писало, що 13 травня на Донбасі від пострілу снайпера проросійських бойовиків загинув український військовий. Ним виявився уродженець Чернігівської області Павло Колесник. Він служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського з вересня 2019 року.