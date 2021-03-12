ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рік карантину | Сім років окупації. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 13:16

- З чого насправді почалася окупація українських територій?

- Хто понесе відповільність за підписання Харківських угод?

- Націоналізація «Мотор Січі»: що далі?

- Як змінилася Україна за рік карантину?

- Чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олексій Данілов, секретар РНБО України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Литвин, голова Верховної Ради України (2002-2006; 2008-2012);

Давид Арахамія; голова фракції партії «Слуга Народу»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність»;

Кіра Рудик, голова партії «Голос»;

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО «Батьківщина»;

Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»;

Ігор Палиця, голова партії «За майбутнє»;

Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;

Олександр Данилюк, секретар РНБО України (травень—вересень 2019);

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

Олександр Громико, президент Української асоціації виробників.

Вони говорять, а вирішує народ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Прес-релізи
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації