RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов про обмін Медведчука: якщо буде, то із залученням третьої сторони

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов допустив можливість обміну нардепа Віктора Медведчука. Він уточнив, що якщо це і станеться, то тільки із залученням третьої сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Не вважайте нас такими людьми, які дозволять і кума (Путіну - ред.) отримати, і Маріуполь знищити. Довіри немає. Якщо це відбуватиметься, це відбуватиметься, можливо, із залученням третьої сторони", - сказав Данілов про можливість обміну Медведчука.

Секретар РНБО додав, що росіяни часто забувають виконувати свої зобов'язання. За його словами, Москві вже ніхто не довіряє.

"Якщо це відбуватиметься (обмін - ред.), то це буде ретельно відпрацьовано. Але потрібно дочекатися, чи потрібен Медведчук Путіну і Росії. Відповіді на це питання ми поки не отримали", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, напередодні Медведчук попросив обміняти його українських військових і цивільних з обложеного Маріуполя.

Про те, чи можливий обмін Медведчука і яка доля чекає кума Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій ДаніловРНБОВіктор МедведчукВійна в Україні