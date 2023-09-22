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Данилов назвал два варианта будущего для Черноморского флота РФ

Пятница 22 сентября 2023 15:34
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Данилов назвал два варианта будущего для Черноморского флота РФ Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

После разрушения штаба Черноморского флота РФ в Крыму его ждет только два варианта - добровольная самоликвидация или принудительное уничтожение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Два варианта будущего для ЧФ РФ - самоликвидация добровольная или принудительная. Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название - Севастополь) и прилегающих территорий - добровольное затопление", - написал он.

Данилов посоветовал оккупантам прибегнуть к знаменитым российским военным рефлексиям, а именно уничтожению собственного флота при приближении противника.

"В другом варианте - ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры", - добавил секретарь СНБО.

Отметим, что тактикой салями называют практику постепенной ликвидации представительных демократических партий и захвата власти коммунистами в государствах, занятых или освобожденных СССР во время Второй мировой войны.

Ситуация в Крыму

Сегодня в оккупированном Севастополе и других частях полуострова раздавались взрывы. В частности, в Севастополе сообщили о "прилете" по штабу Черноморского флота РФ. На опубликованных в сети снимках видно, что здание значительно повреждено.

Больше об ударах по Крыму читайте в материале РБК-Украина.

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Севастополь Крим Черноморский флот Алексей Данилов
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