Президент розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у полоні
У російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їх визволенням займається ГУР Міноборони.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".
Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.
Нагадаємо, 16 травня розпочалася евакуація українських військових із "Азовсталі".
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