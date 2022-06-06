ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у полоні

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 15:50
Президент розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у полоні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

У російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їх визволенням займається ГУР Міноборони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".

Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.

Нагадаємо, 16 травня розпочалася евакуація українських військових із "Азовсталі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Російська Федерація Україна
NEWS
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою