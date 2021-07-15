Плани змінились: виїзного засідання РНБО не буде, зберуться в Києві
Рада національної безпеки та оборони змінила плани щодо місця проведення засідання. Воно відбудеться у Києві, хоча раніше анонсували виїзне засідання.
Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.
Співрозмовник видання повідомив, що засідання відбудеться 16 липня у Києві.
Зазначимо, 12 липня на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов анонсував виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони. Він говорив, що засідання відбудеться в одному з обласних центрів.
Через невідомі причини плани змінились і засідання відбудеться у Києві.
Оновлено: на сайті Офісу президента опублікували інформацію, що брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться орієнтовно о 18:00.
Брифінг транслюватиметься онлайн, на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента України.
Нагадаємо, сьогодні пішов у відставку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він є у складі РНБО.