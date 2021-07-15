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Плани змінились: виїзного засідання РНБО не буде, зберуться в Києві

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Київ, Четвер 15 липня 2021 11:56
Плани змінились: виїзного засідання РНБО не буде, зберуться в Києві Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Рада національної безпеки та оборони змінила плани щодо місця проведення засідання. Воно відбудеться у Києві, хоча раніше анонсували виїзне засідання.

Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.

Співрозмовник видання повідомив, що засідання відбудеться 16 липня у Києві.

Зазначимо, 12 липня на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов анонсував виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони. Він говорив, що засідання відбудеться в одному з обласних центрів.

Через невідомі причини плани змінились і засідання відбудеться у Києві.

Оновлено: на сайті Офісу президента опублікували інформацію, що брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться орієнтовно о 18:00.

Брифінг транслюватиметься онлайн, на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента України.

Нагадаємо, сьогодні пішов у відставку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він є у складі РНБО.

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