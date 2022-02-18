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Данілов назвав єдину умову, за якої ЗСУ відкриває вогонь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав умову для відкриття вогню військовослужбовцями Збройними силами України (ЗСУ). Він підкреслив, що тільки в разі загрози життю військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, присвячений загостренню ситуації на Донбасі.

"Війська можуть відкривати вогонь тільки в тому випадку, якщо є загроза життю нашим військовим", - сказав Данілов.

Нагадаємо, загострення на Донбасі триває другий день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції українських військових та населені пункти.

Зазначимо, на тлі загострення на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію місцевих жителів.

Докладніше про ситуацію читайте у матеріалі "Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці".

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РНБОДонбасОлексій Данілов