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Радник Конгресу США: Україні необхідно дозволити удари по військових об'єктах РФ

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Понеділок 11 липня 2022 16:30
Радник Конгресу США: Україні необхідно дозволити удари по військових об'єктах РФ Фото: у США закликали дозволити Україні атакувати військові об'єкти РФ (zsu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим повинні дозволити нанесення ракетних ударів по військових об'єктах Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного радника урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пола Массаро у Twitter.

"Україні необхідно дозволити наносити удари по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав Массаро.

Також він закликав надати українським військовим більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримала нові РСЗВ HIMARS і пообіцяла не використовувати їх для нанесення ударів по території РФ.

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