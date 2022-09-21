Данилов о ядерном шантаже Путина: сделает хоть шаг и это будет концом России

Если Российская Федерация хоть на шаг приблизится к применению ядерного оружия, это будет сразу означать конец для него.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Есть четкое понимание, что если не дай Бог он (президент Российской Федерации Владимир Путин, - ред.) приблизится хотя бы на шаг к применению ядерного оружия, то конец Российской Федерации наступит в очень короткий промежуток времени. Если он только решится это сделать, ответ цивилизованного мира будет мгновенным. Цивилизованный мир его об этом предупредил", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что очередной ядерный шантаж Путина свидетельствует лишь о том, что Россия находится в крайне сложном положении.
"Еще раз подчеркиваю тот блеф, который он пытается продвигать, свидетельствует о том, что они находятся в крайне сложном состоянии, в которое сами себя загнали", - объясняет Данилов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин во время утреннего выступления в очередной раз прибег к ядерному шантажу, заявив, что якобы в России ядерное оружие лучше, чем у НАТО.
Тем временем в ЕС призвали еще больше давить на главу Кремля и добавили, что диктатор затеял "опасную ядерную авантюру", а Папа Римский со своей стороны назвал угрозы Путина "безумием".
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